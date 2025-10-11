Sandro Abate, accordo con la Casa di Cura Nuova Villa Esther: partnership sanitaria per la stagione 2025/26

La Sandro Abate Five Soccer è lieta di annunciare la partnership con la Casa di Cura Privata Nuova Villa Esther di Avellino per la stagione sportiva 2025/2026.

Nuova Villa Esther Casa di Cura Privata è una struttura sanitaria d’eccellenza, riconosciuta per la qualità delle cure, la professionalità del personale medico e l’impiego delle tecnologie più avanzate. Fondata su valori di eccellenza, innovazione, responsabilità e passione, Nuova Villa Esther è punto di riferimento nelle cure alla persona, grazie ad una assistenza specialistica completa, personalizzata e umana. 
Paola Rossi, Presidente Onorario della Sandro Abate“Ringraziamo il Gruppo D’Agostino, da sempre attento alla valorizzazione dello Sport in Irpinia, per aver voluto essere al fianco del nostro Club. Nuova Villa Esther è un centro medico di eccellenza in Italia, siamo onorati di poter contare sul supporto delle realtà che sono vanto dell’Irpinia”.