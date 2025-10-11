Sandro Abate, accordo con la Casa di Cura Nuova Villa Esther: partnership sanitaria per la stagione 2025/26

La Sandro Abate Five Soccer è lieta di annunciare la partnership con la Casa di Cura Privata Nuova Villa Esther di Avellino per la stagione sportiva 2025/2026.



Nuova Villa Esther Casa di Cura Privata è una struttura sanitaria d’eccellenza, riconosciuta per la qualità delle cure, la professionalità del personale medico e l’impiego delle tecnologie più avanzate. Fondata su valori di eccellenza, innovazione, responsabilità e passione, Nuova Villa Esther è punto di riferimento nelle cure alla persona, grazie ad una assistenza specialistica completa, personalizzata e umana.