Sandro Abate, accordo con la Casa di Cura Nuova Villa Esther: partnership sanitaria per la stagione 2025/26

La Sandro Abate Five Soccer è lieta di annunciare la partnership con la Casa di Cura Privata Nuova Villa Esther di Avellino per la stagione sportiva 2025/2026.
Nuova Villa Esther Casa di Cura Privata è una struttura sanitaria d’eccellenza, riconosciuta per la qualità delle cure, la professionalità del personale medico e l’impiego delle tecnologie più avanzate. Fondata su valori di eccellenza, innovazione, responsabilità e passione, Nuova Villa Esther è punto di riferimento nelle cure alla persona, grazie ad una assistenza specialistica completa, personalizzata e umana.
Paola Rossi, Presidente Onorario della Sandro Abate: “Ringraziamo il Gruppo D’Agostino, da sempre attento alla valorizzazione dello Sport in Irpinia, per aver voluto essere al fianco del nostro Club. Nuova Villa Esther è un centro medico di eccellenza in Italia, siamo onorati di poter contare sul supporto delle realtà che sono vanto dell’Irpinia”.