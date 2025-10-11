Moschiano (AV) – Individuato il presunto autore del danneggiamento al nuovo municipio: denunciato un 57enne

A meno di 24 ore dal principio d’incendio che, nella tarda serata di ieri, aveva interessato la nuova sede del Comune di Moschiano, grazie alle serrate indagini, i Carabinieri della Stazione di Quindici e del Nucleo Operativo della Compagnia di Baiano, unitamente ai poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro, hanno indentificato il presunto responsabile.

Si tratta di un 57enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

L’uomo è ritenuto l’autore del danneggiamento con incendio di alcuni locali del nuovo edificio comunale.

Le fiamme, che hanno interessato in particolare l’ufficio anagrafe, sono state prontamente domate grazie al tempestivo intervento dei soccorsi che hanno evitato ben più gravi conseguenze.

Le attività investigative, condotte senza sosta con il coordinamento dell’Autorità giudiziaria, hanno consentito agli investigatori di raccogliere in poche ore gravi indizi a carico del 57enne.

Sono tuttora in corso accertamenti per chiarire il movente del gesto e verificare eventuali ulteriori responsabilità.