Il Centro Commerciale Mercogliano sponsor dell’U.S. Avellino 1912 per la stagione 2025/26

Il Gruppo Abate è lieto di annunciare che il Centro Commerciale Mercogliano per la stagione sportiva 2025/2026 sarà sponsor dell’U.S. Avellino 1912. Una partnership che nasce dall’amore per gli stessi valori, per le stesse radici: il Centro Commerciale Mercogliano è stata la prima galleria shopping nata in Irpinia, l’U.S. Avellino il più prestigioso Club del nostro territorio.

Siamo uniti, nei rispettivi campi, dalla stessa visione di futuro, da una storia fatta di successi e passione, dall’amore per l’Irpinia.

Cammineremo insieme per nuovi e più importanti traguardi.