Il Centro Commerciale Mercogliano sponsor dell’U.S. Avellino 1912 per la stagione 2025/26

Il Gruppo Abate è lieto di annunciare che il Centro Commerciale Mercogliano per la stagione sportiva 2025/2026 sarà sponsor dell’U.S. Avellino 1912. Una partnership che nasce dall’amore per gli stessi valori, per le stesse radici: il Centro Commerciale Mercogliano è stata la prima galleria shopping nata in Irpinia, l’U.S. Avellino il più prestigioso Club del nostro territorio.
Siamo uniti, nei rispettivi campi, dalla stessa visione di futuro, da una storia fatta di successi e passione, dall’amore per l’Irpinia.
Cammineremo insieme per nuovi e più importanti traguardi.
Massimo Abate, Presidente del Gruppo Abate: “Nella nostra storia familiare e imprenditoriale lo sport ha sempre avuto un ruolo importante, abbiamo nella nostra città contribuito a scrivere pagine indelebili di storia nel calcio, nel basket e nel futsal. Vogliamo continuare a farlo, affiancando un imprenditore lungimirante e attento come Angelo Antonio D’Agostino grazie al quale il Club biancoverde sta regalando a tutti noi emozioni uniche. Ognuno di noi deve fare la propria parte, essere al fianco delle realtà che contribuiscono allo sviluppo del movimento sportivo irpino. Noi abbiamo ancora una volta deciso di esserci, in prima linea per amore di Avellino e dei colori biancoverdi”