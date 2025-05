“Ride For Gaza”: anche Avellino pedala per la Palestina. Domenica 17 maggio la mobilitazione solidale promossa da Arci

Domenica 17 maggio alle ore 10:00, anche Avellino scenderà in strada per Ride For Gaza, la pedalata solidale promossa da Arci che, contemporaneamente in numerose città italiane, attraverserà le strade per dire con forza basta al genocidio in corso nella Striscia di Gaza.

L’iniziativa, organizzata da Arci Avellino, è molto più di un evento simbolico. È un momento di comunità, di presa di parola collettiva e di presenza attiva nello spazio pubblico, per ricordare che la solidarietà non è un gesto astratto, ma un atto concreto di vicinanza e responsabilità civile. Pedalare insieme per Gaza significa opporsi all’indifferenza, costruire ponti laddove altri alzano muri, e ribadire che nessuna distanza geografica può giustificare il silenzio di fronte all’orrore.

Il genocidio perpetrato ai danni della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza è ancora in corso. Le immagini e le notizie che continuano ad arrivare da mesi parlano di bombardamenti su ospedali, scuole, campi profughi; di bambini uccisi, di intere famiglie cancellate, di fame, di sete, di assenza di cure. Secondo le principali organizzazioni internazionali per i diritti umani, si tratta di una catastrofe umanitaria senza precedenti nella storia recente. Eppure, i crimini non si fermano, l’assedio continua ed il silenzio degli Stati e delle Istituzioni internazionali pesa come un macigno sulla coscienza collettiva.

In questo contesto, Ride For Gaza vuole essere una voce che si alza contro la disumanizzazione, contro l’ingiustizia, e contro il sistematico annientamento di un popolo. Vogliamo farlo con un gesto semplice ma potente: pedalare insieme per dire che esistono ancora comunità che non accettano la guerra come normalità e che rivendicano il diritto alla vita, alla dignità e alla libertà per tutti e tutte.

Invitiamo cittadine e cittadini, associazioni, collettivi, studenti e chiunque senta il bisogno di esprimere la propria vicinanza al popolo palestinese a unirsi alla pedalata. Portate una bicicletta, una kefiah, un cartello, una bandiera. Portate soprattutto la vostra voglia di esserci, di non voltare lo sguardo altrove.