Pianodardine, auto ribaltata: attimi di paura ma nessun ferito grave

Attimi di apprensione questa mattina a Pianodardine, dove un’auto si è ribaltata lungo la carreggiata principale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per mettere in sicurezza l’area e regolare il traffico.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi. La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di rimozione del veicolo.

Le autorità invitano gli automobilisti a prestare massima attenzione nella zona.