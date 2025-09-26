Mister Santorelli carica il Baiano: «Con il Vico serve il cuore granata»

Sabato al “Bellofatto” la terza giornata: obiettivo prima vittoria in campionato

Terza giornata di campionato e già aria di sfida decisiva per il Baiano. Sabato 27 settembre, alle ore 15:30, allo stadio “F. Bellofatto” arriva il Vico Calcio: una partita che per i granata rappresenta il momento del riscatto.

Dopo due sconfitte consecutive, il gruppo vuole reagire. In settimana mister Santorelli ha suonato la carica, richiamando la squadra ai valori che contano: sacrificio, compattezza e appartenenza. «È nelle difficoltà che si misura la vera forza di un gruppo», il messaggio del tecnico, deciso a guidare i suoi verso la prima vittoria stagionale.

Il Vico non è avversario semplice, ma il Baiano sa che al “Bellofatto” può contare sulla spinta dei tifosi, pronti a trasformare gli spalti in un fortino di passione. Il sostegno del pubblico granata sarà determinante per dare energia a una squadra che ha bisogno di fiducia e continuità.

Il Baiano scenderà in campo con un solo obiettivo: conquistare i tre punti. Per riuscirci serviranno cuore, grinta e orgoglio, le armi di sempre di una squadra che vuole rialzarsi e guardare avanti.

Sabato pomeriggio non sarà soltanto una partita: per il Baiano sarà una prova di carattere, la prima occasione per dimostrare che la stagione è ancora tutta da scrivere.