PAT tra cultura, identità, tradizione, sviluppo e sostenibilità nel territorio campano e nazionale

Venerdì 12 dicembre, presso il Complesso monumentale dell’ex Carcere

borbonico di Avellino, l’Asl di Avellino celebra i 25 anni dei Prodotti

Agroalimentari Tradizionali

Patrimonio di storia, cultura e identità locali, i Prodotti Agroalimentari Tradizionali

compiono 25 anni. Presso il Complesso monumentale ex Carcere borbonico di

Avellino venerdì 12 dicembre, dalle ore 9:00, si terrà l’evento promosso dal Dipartimento

di Prevenzione dell’Asl, sede del CRIPAT, per celebrare un quarto di secolo e fare il punto

sul processo di valorizzazione dei PAT a livello regionale e nazionale, alla presenza di

tecnici, esperti e rappresentanti del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e

delle foreste, delle Regioni Campania e Veneto, dell’Arsial Lazio e dell’ICQRF di Campania

e Molise.

Nell’elenco dei PAT rientrano tutti i prodotti le cui metodiche di produzione risultano

consolidate nel tempo e sono praticate sul territorio in maniera omogenea e secondo regole

tradizionali per un periodo non inferiore ai venticinque anni.

Va in questo senso l’impegno del C.Ri.P.A.T. per promuovere una migliore conoscenza e

consapevolezza sull’eccezionale capitale legato alle produzioni agroalimentari tradizionali

regionali. Sul tavolo della discussione verranno affrontanti, alla presenza di esponenti di

regioni come il Veneto e il Lazio, oltre a enti di certificazione e ministeriali, temi quali

l’approvvigionamento delle produzioni in piccola scala, la scarsa presenza di infrastrutture

logistiche nelle aree rurali, la diffusione a livello nazionale di un marchio riconoscibile,

legalmente tutelato come le denominazioni d’origine, attraverso regimi ben definiti di qualità

stabiliti a livello nazionale ed europeo.

Ufficio Stampa

Tel. 0825 292158

[email protected]

«Con questo evento, che cade a 25 anni dell’istituzione dei PAT, intendiamo fare il punto

sulle politiche di valorizzazione e salvaguardia del comparto agroalimentare tradizionale. –

spiega il Direttore generale dell’Asl di Avellino Maria Concetta Conte – I PAT

rappresentano per l’Irpinia e per tutto il territorio campano e nazionale un enorme patrimonio

e, se opportunamente valorizzati, possono rappresentare una risorsa per la salvaguardia

della biodiversità, lo sviluppo socio-economico delle aree rurali e la tutela delle tradizioni e

identità culturale delle singole comunità»

«L’evento promosso dall’Asl è diretto a tutti gli attori impegnati nel percorso di sicurezza

alimentare a garanzia dei cittadini e dei consumatori, ma rappresenta anche l’impegno

dell’Azienda nel promuovere, proteggere e far crescere i Prodotti Agroalimentari Tradizionali

della Campania. – afferma il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Nicolino

Rossi – Attraverso il CRIPAT promuoviamo una filiera basata non solo sulla qualità dei

prodotti, ma anche su metodi rigorosi di valutazione, certificazione a tutela delle tradizioni

rurali».

L’evento formativo è rivolto a professionisti e operatori impegnati nei controlli alimentari –

medici veterinari, medici igienisti, biologi, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi

di lavoro – e si arricchirà, nei primi mesi del nuovo anno, con un ulteriore momento di

confronto destinato, questa volta, ai produttori della filiera agroalimentare

(Comunicato stampa)