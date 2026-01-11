MID: “Solidarietà, vicinanza e sostegno al Presidente della Misericordia di Avellino Massimo Dente e al suo Consiglio Direttivo.”

Giovanni Esposito in qualità di Coordinatore Regionale del Movimento Italiano Disabili ed Ex Confratello di Misericordia, intende esprimere piena solidarietà, vicinanza ed ampio sostegno al Presidente della Misericordia di Avellino Massimo Dente e al suo Consiglio Direttivo per gli strumentali attacchi mediatici ricevuti in queste ultime ore, che hanno leso e compromesso la vera immagine della gestione odierna della Misericordia di Avellino.

Da ex volontario della Misericordia di Avellino intendo attraverso questa nota che viene con gentile preghiera di diffusione diramata agli organi di stampa testimoniare ancora una volta l’ampio principio democratico, collaborativo, onesto e di confronto costante costruttivo, con tutte le anime che compongono l’associazione Misericordia, rivolto a tutti gli operatori volontari e dipendenti con cuore Misericordioso dal Presidente Massimo Dente e da tutto il Consiglio Direttivo dell’Associazione, la profonda disponibilità, sensibilità e generosità rivolta a tutti coloro ai quali la Misericordia di Avellino ha teso la mano finora.

Chi siede negli organi dirigenziali della Misericordia di Avellino ha svolto sempre le sue funzioni sin dal suo insediamento generosamente e senza alcun tornaconto personale, tutte persone che vivono del proprio lavoro e delle sue personali possibilità economiche.

Pertanto si rende indispensabile testimoniare anche l’impegno profuso e diffuso dagli organi di garanzia e controllo Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti in capo all’organigramma della Fraternita di Misericordia di Avellino.

Condanno fortemente l’atteggiamento di chi anziché esporsi sulla stampa avrebbe dovuto sedersi e trattare intorno ad un tavolo tutte le questioni portate all’attenzione pubblica laddove vi era sussistenza reale dei fatti denunciati, è così che si dimostra il vero senso di appartenenza ad un ente senza scopo di lucro e con spirito solidaristico e sociale, di amore verso il prossimo come la Misericordia.

Auspico che quanto prima quanto appreso sulla stampa possa essere chiarito e torni finalmente quella serenità che ha sempre contraddistinto lo spirito umano e sociale la Misericordia di Avellino da altre realtà operanti in ambito socio-sanitario.