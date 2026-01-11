PD Avellino, Alaia e Palmieri a confronto: il futuro del partito al centro dell’intervista di Binews e Radio MIA

È andata in onda questa mattina, sulle frequenze di Radio MIA e sulla pagina Facebook di Binews, l’intervista ai due candidati alla carica di Segretario Provinciale del Partito Democratico di Avellino, Marco Santo Alaia e Pellegrino Palmieri, protagonisti del dibattito politico irpino in vista del congresso in programma tra il 15 e il 31 gennaio 2026.

Nel corso della trasmissione, i due sfidanti hanno illustrato le rispettive proposte programmatiche, delineando visioni e priorità per il rilancio del PD sul territorio provinciale, soffermandosi in particolare sul ruolo dei circoli, sul rapporto con i territori e sulla necessità di ricostruire un partito più vicino ai cittadini.

Due visioni a confronto

Marco Santo Alaia, sostenuto dalla lista “Tempi Nuovi”, ha ribadito la necessità di un PD capace di rinnovarsi, rafforzare la propria presenza nei comuni e dialogare con il mondo civico e associativo, sottolineando l’importanza di un partito organizzato e strutturato, in grado di tornare protagonista nelle scelte amministrative e politiche della provincia.

Pellegrino Palmieri, candidato con la lista “Radici e Futuro”, ha invece posto l’accento sul valore dell’identità del PD irpino, sulla partecipazione degli iscritti e sulla centralità delle sezioni come luoghi di confronto e di proposta, proponendo una nuova stagione di protagonismo territoriale.

Un confronto aperto e partecipato

L’intervista, seguita con grande attenzione anche in diretta streaming, ha rappresentato un momento di confronto civile e costruttivo, offrendo agli iscritti e ai simpatizzanti del Partito Democratico l’occasione di conoscere da vicino le idee, le priorità e le strategie dei due candidati.

Il video integrale dell’intervista è disponibile e rivedibile in allegato, per consentire a tutti di ascoltare e valutare le posizioni espresse dai due protagonisti di una sfida che si annuncia decisiva per il futuro del PD irpino.

Un appuntamento che conferma Radio MIA come spazio di informazione e partecipazione, capace di dare voce ai protagonisti della politica locale e di accompagnare i cittadini nella comprensione delle scelte che segneranno il futuro del territorio.