Atripalda: Successo per l’Open Day dell’Istituto Comprensivo “De Amicis‑Masi”

L’Open Day dell’ I.C. “De Amicis-Masi” è stato un vero successo: famiglie curiose, bambini che correvano tra le aule e docenti pronti a raccontare la propria esperienza hanno trasformato la giornata in un evento memorabile.

Il tema scelto quest’anno, “la nostra terra… le nostre radici… l’albero come metafora della vita”, ha permeato le attività: i genitori hanno potuto ammirare i cartelloni e i manufatti creati dai loro figli.

Vi è stato un vero afflusso di entusiasmo che conferma la scelta di “De Amicis‑Masi” come punto di riferimento educativo nel territorio.

La docente Assunta Fiore ha dichiarato: “Un sentito grazie a tutti coloro che hanno partecipato all’Open Day della nostra scuola, svoltosi il 9 gennaio 2025.

Grazie ai genitori per la loro presenza e il loro entusiasmo, al personale ATA sempre disponibile e collaborativo, ai nostri meravigliosi alunni – veri protagonisti dell’evento – che hanno dato il meglio di sé con entusiasmo e spontaneità, e ai docenti, sempre pronti a offrire il proprio prezioso contributo.

Un ringraziamento speciale ai bambini delle classi prime che hanno incarnato lo spirito dell’Open Day, coinvolgendo tutti con canti, giochi e balli, in un clima di gioia, condivisione e passione, valorizzando il nome della nostra scuola e della comunità di Atripalda.

Grazie anche alle docenti non direttamente coinvolte nelle attività laboratoriali ma che hanno contribuito attivamente con supporto, impegno e creatività, collaborando alla realizzazione degli allestimenti.

Un grazie di cuore ai docenti che, pur non presenti fisicamente per vari motivi, hanno lavorato dietro le quinte per la riuscita della giornata.

Infine, un ringraziamento speciale alla nostra Dirigente Scolastica, sempre disponibile, attenta e pronta a sostenere ogni iniziativa con passione e professionalità”.

In sintesi, l’Open Day non è stato solo una presentazione dell’offerta formativa, ma un momento di condivisione e di scoperta che ha lasciato tutti con il desiderio di tornare. (L.C.)