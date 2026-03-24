La Casa sulla Roccia, in collaborazione con l’Associazione per Borgo Ferrovia e il Teatro di Gluke, presenta: “A Piccoli Passi” Uno spettacolo teatrale realizzato con gli ospiti e le ospiti de La Casa sulla Roccia

Mercoledì 25 marzo, ore 18 Teatro di Santa Chiara

Lo spettacolo è il risultato di un laboratorio teatrale condotto dagli attori professionisti Maurizio Picariello e Elena Spiniello presso la Comunità semi-residenziale di Avellino.

Il teatro, in questo contesto, diventa uno strumento terapeutico potente, che permette di esprimere emozioni, superare paure e costruire relazioni significative. Attraverso la recitazione, le persone possono esplorare nuove identità, sviluppare l’autostima e ritrovare la propria voce.

La serata sarà un momento di riflessione e condivisione sulla promozione della cultura della solidarietà e dell’inclusione.

Ingresso libero

La Casa sulla Roccia, l’Associazione per Borgo Ferrovia e il Teatro di Gluke vi invitano a partecipare numerosi a questo importante evento.

Contatti:

– La Casa sulla Roccia

– Associazione per Borgo Ferrovia

– Teatro di Gluke

Per informazioni: [0825/ 72420]

Vi aspettiamo!