Istruzione e alta formazione, Avellino fa squadra con Thionville

A sse Avellino-Thionville nel segno dell’istruzione e dell’alta formazione . Questa mattina, il sindaco Gianluca Festa, incontrerà a Palazzo di Città il vicesindaco della città d’oltralpe, Pierre Alix, preside aggiunto del Liceo Polivalente “La Briquerie”. Alle ore 12, nella sala stampa di Piazza del Popolo, i due presenteranno la partnership tra l’istituto francese e l’Its “Ermete” di Avellino , eccellenza locale nella formazione altamente qualificata nel campo dell’energia e delle rinnovabili.

Dopo i contatti avuti nelle scorse settimane e la prima visita della delegazione francese in città, si concretizza la partnership indicata dal Consolato francese, che ha individuato quale suo interlocutor naturale ad Avellino l’Its “Ermete” e il Comune, che è partner, socio fondatore e membro del Cda dell’Istituto di alta formazione professionale.

Il vicesindaco Alix sarà ad Avellino nella duplice veste di insegnante ed amministratore. Dunque, anche in rappresentanza della sua città e del suo sindaco, Pierre Cuny, per un fattivo scambio col capoluogo, e per invitare la fascia tricolore avellinese, Gianluca Festa, a Thionville. L’intesa culturale ed esperienziale tra i due istituti, dunque, abbraccerà complessivamente i rapporti tra le comunità italiana e francese.