I “fedelissimi” ossia i supporters dell’U.S.G. Carotenuto sono preoccupati per la sorte della loro squadra del cuore. Il titolo della società è stato depositato al Comune in attesa di un nuovo acquirente. A poche ore dall’incontro pubblico che si speri porti ad un risultato positivo per il Carotenuto, i tifosi hanno affisso uno striscione:”68 anni di orgoglio amore e onore, a te abbiamo giurato eterno amore, si faccia avanti il prossimo redentore ….. uf1955″