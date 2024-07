Stamane, alle 4.30, i tecnici Arpac sono intervenuti nel quartiere Valle di Avellino, su richiesta dei Vigili del Fuoco, per un incendio in una palazzina prefabbricata. Al momento del sopralluogo, l’incendio era già in fase di spegnimento. Le fiamme hanno coinvolto rifiuti urbani ingombranti al piano terra. Un campionatore ad alto flusso è stato attivato per rilevare diossine, furani e fibre di amianto nell’aria. I risultati degli accertamenti saranno comunicati appena disponibili.