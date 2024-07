AVELLA. Ordinanza Comunale: Divieto di Uso Improprio dell’Acqua Potabile fino al 30 Settembre 2024

In seguito alla crescente preoccupazione per la carenza di risorse idriche, il Comune ha emesso una nuova ordinanza che vieta l’uso improprio dell’acqua potabile fino al 30 settembre 2024. Questa misura è stata adottata per garantire che le riserve d’acqua disponibili siano utilizzate in modo responsabile e prioritariamente per scopi essenziali.

Il Vicesindaco ha sottolineato che, per l’anno in corso, si è riscontrato un significativo deficit delle fonti di approvvigionamento gestite. La situazione richiede interventi immediati per prevenire gravi inconvenienti derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse idriche, specialmente durante i mesi estivi.

L’ordinanza specifica che è strettamente vietato utilizzare l’acqua proveniente dalla rete idrica comunale per scopi non essenziali. In particolare, sono proibiti i seguenti usi:

Irrigazione di orti e giardini : Non sarà permesso utilizzare condotte allacciate alla rete dell’acquedotto comunale per irrigare orti e giardini.

: Non sarà permesso utilizzare condotte allacciate alla rete dell’acquedotto comunale per irrigare orti e giardini. Riempimento di piscine private : È vietato riempire piscine private con acqua potabile.

: È vietato riempire piscine private con acqua potabile. Uso ludico dell’acqua : Non si può utilizzare l’acqua potabile per attività ricreative o altri scopi non essenziali.

: Non si può utilizzare l’acqua potabile per attività ricreative o altri scopi non essenziali. Prelievo di acqua dalle fontane pubbliche : L’acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata solo per l’alimentazione, salvo autorizzazioni specifiche.

: L’acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata solo per l’alimentazione, salvo autorizzazioni specifiche. Prelievo di acqua dagli idranti antincendio: L’uso degli idranti antincendio è consentito solo per spegnere incendi.

Sanzioni per le Violazioni

Chiunque violi le disposizioni di questa ordinanza sarà soggetto a sanzioni amministrative secondo le modalità previste dall’art. 7/bis del D.LGS 267/2000.

Disposizioni per l’Attuazione

La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune. Inoltre, il Comando di Polizia Municipale, con il supporto dell’Ufficio Tecnico, sarà incaricato di verificare l’osservanza delle disposizioni. Saranno effettuati controlli a campione per assicurare il corretto uso dell’acqua potabile.

Il Servizio Ambiente e l’Ufficio di Staff del Sindaco provvederanno a diffondere la notizia dell’ordinanza attraverso tutti i canali disponibili per garantire la massima consapevolezza tra i cittadini.

Il Vicesindaco invita tutti i cittadini a collaborare per affrontare insieme questa emergenza idrica, utilizzando l’acqua in modo consapevole e responsabile. Ogni gesto conta per preservare una risorsa vitale per la comunità.