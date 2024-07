Tre giorni di festa a Pollena per celebrare il Patrono San Giacomo. Rosario Miraggio venerdì ha incantato il pubblico.

Il comune di Pollena si è animato dal 27 al 29 luglio per festeggiare il Patrono San Giacomo con una tre giorni ricca di eventi, manifestazioni e momenti di convivialità. L’apertura delle celebrazioni è avvenuta venerdì 27 luglio, quando Piazza Amodio si è trasformata in un grande palcoscenico per ospitare il concerto del celebre cantante Rosario Miraggio. La piazza, gremita di cittadini di Pollena e dei comuni limitrofi, ha accolto con entusiasmo l’artista che ha deliziato il pubblico con una scaletta dei suoi maggiori successi: da “Ti amo e ti penso” a “Male”, “Due minuti”, “Io voglio a te”, “Mai via”, “Uguale a me” e molte altre canzoni amate dai suoi fan.