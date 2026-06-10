Il Museo Irpino, al via “Incontri al Museo”: sei appuntamenti per raccontare l’archeologia dell’Irpinia

Il Museo Irpino apre le porte alla conoscenza e alla divulgazione scientifica con il primo ciclo di “Incontri al Museo”, una rassegna dedicata all’archeologia e alla storia del territorio irpino che accompagnerà il pubblico dal 12 giugno all’11 settembre.

L’iniziativa prevede sei appuntamenti con archeologi, studiosi ed esperti del settore che illustreranno i risultati di ricerche, scavi e progetti condotti in Irpinia, offrendo l’opportunità di approfondire la conoscenza del patrimonio storico-archeologico locale e di riflettere sul presente e sul futuro della ricerca.

Gli incontri rientrano nel programma di promozione e valorizzazione culturale organizzato dal Museo Irpino nell’ambito della mostra temporanea “Il Museo Irpino. Storie, luoghi e memorie di un’istituzione”, visitabile fino al 12 settembre.

L’ingresso agli appuntamenti sarà libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ad aprire la rassegna, venerdì 12 giugno, sarà Mario Cesarano della Direzione regionale Musei nazionali della Campania con un intervento dedicato al mosaico pavimentale policromo delle terme di Aeclanum. Il 19 giugno sarà invece la volta di Lorenzo Mancini della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, che presenterà una panoramica sulle attività e i progetti archeologici in corso nella provincia.

Il calendario proseguirà il 15 luglio con Alfonso Santoriello dell’Università degli Studi di Salerno che approfondirà il tema della Via Appia, recentemente riconosciuta patrimonio UNESCO, analizzandone il ruolo tra Sannio e Irpinia. Il 22 luglio lo stesso Santoriello, insieme a Daniela Musmeci, illustrerà i risultati del Progetto Abellinum, tra nuove scoperte e prospettive di ricerca.

Dopo la pausa estiva, il ciclo riprenderà il 5 settembre con un incontro dedicato ai Normanni a Mirabella Eclano, ancora a cura di Mario Cesarano. A chiudere la rassegna, l’11 settembre, sarà Gabriella Pescatori, che approfondirà la storia degli Hirpini tra l’età sannitica e quella romana, in collaborazione con il Centro per l’Archeologia Alfonso de Franciscis e Mario Napoli.

Un percorso culturale che punta a valorizzare il ricco patrimonio archeologico irpino e a rendere il museo un luogo sempre più aperto al dialogo tra ricerca scientifica, territorio e comunità.