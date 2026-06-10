Supermercati Piccolo, Vulcano Buono: spettacolo di Enzo Fischetti. Venerdì 12 giugno ore 19.00

10/06/2026 binews.it EVIDENZA, NOLANO 0

Supermercati Piccolo, Vulcano Buono: spettacolo di Enzo Fischetti. Venerdì 12 giugno ore 19.00

Nola – Secondo appuntamento della rassegna “Pane, parole, pasticceria”,  promossa dai Supermercati Piccolo in collaborazione con il Centro Commerciale Vulcano

Dopo il grande successo dello spettacolo di Rosalia Porcaro, per venerdì 12 giugno alle 19.00  è atteso Enzo Fischetti, con lo spettacolo “Storie vere di vita quotidiana” presso la piazza “Positano”. Ingresso libero.

Al termine dello spettacolo, degustazione di prodotti tipici a cura dei laboratori di panetteria e pasticceria dei Supermercati Piccolo. Supermercati Piccolo, Vulcano Buono: spettacolo di Enzo Fischetti. Venerdì 12 giugno ore 19.00