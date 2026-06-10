Mugnano del Cardinale, in arrivo la piccola Noemi: l’emozione della madrina Nancy Boccieri

A Mugnano del Cardinale cresce l’attesa per l’arrivo della piccola Noemi, la terza gioia della famiglia Ruberto-Boccieri. Dopo la nascita di due maschietti, mamma Anna Boccieri e papà Antonio Ruberto sono pronti ad accogliere una splendida bambina che porterà ancora più amore e felicità nella loro casa.

A condividere questo momento speciale è Nancy Boccieri, sorella di Anna, che ha voluto esprimere tutta la sua emozione per essere stata scelta come madrina della piccola.

«Ringrazio di cuore mia sorella Anna e mio cognato Antonio per avermi affidato questo ruolo così importante. Essere la madrina di Noemi è per me motivo di grande orgoglio ed emozione. Sarò sempre al suo fianco, accompagnandola con affetto, amore e presenza in ogni fase della sua vita».

Un pensiero colmo di tenerezza e di attesa per una bambina che, ancor prima di nascere, è già circondata dall’affetto di tutta la famiglia.

A Noemi l’augurio di una vita serena, ricca di amore, salute e tante soddisfazioni. A Mugnano del Cardinale c’è già qualcuno che la aspetta con il cuore pieno di gioia.