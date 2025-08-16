Duomo Off – Limits alle Persone con Disabilità. Mid: “ben venga il monito del Vescovo Aiello, però dalle parole si passi ai fatti”.

Duomo Off Limits, diritti calpestati, l’umiliazione delle Persone con Disabilità anche nel giorno del Ferragosto ad Avellino. Disabili ostacolati dalle Barriere Architettoniche, istituzioni cieche a parlarne solo il Vescovo, la vergogna silenziosa di Avellino. Duomo di Avellino, le Istituzioni presenti alle celebrazioni eucaristiche in onore dell’Assunta, la carrozzina però non può entrare liberamente. Perché all’ingresso ci sono le barriere architettoniche, ci sono le maledette scale, davanti al diritto di poter accedere e di potersi muovere liberamente.

E allora ti chiedi com’è possibile? Com’è possibile che nel 2025 solo il Vescovo ha capito che quelle barriere architettoniche vanno rimosse e al più presto possibile? Non è un caso, non è un episodio soltanto, è abitudine quotidiana il problema che al Duomo di Avellino le Persone con Disabilità non possono accedere, se qualcuno ha potuto non può che ritenersi fortunato ad aver incontrato la mano tesa e le spalle forti e generose dei volontari della Misericordia di Avellino e del Presidente Massimo Dente in prima linea.

Tutto ciò è indifferenza, una rotella di una carrozzina che si ferma e di un rappresentante delle istituzioni che davanti a un bisogno ormai urgente volge vergognosamente lo sguardo dall’altra parte.

Il nostro un coro di richiamo fuori posto, di diritti calpestati, di ostacoli che si moltiplicano giorno dopo giorno.

Nel frattempo il M.I.D. lancia un appello.

Alla responsabilità e alla coscienza di chiunque possa risolvere il dramma delle Persone con Disabilità di non poter accedere al Duomo, una questione di civiltà.

E non c’è civiltà se una carrozzina resta giù, a guardare delle vergognose scale sulle quali non si può salire.

Dal monito del Vescovo Aiello si passi ai fatti concreti, il Comune faccia la sua parte, stesso discorso anche per il Centro per l’Autismo di Valle si giunga presto a una risoluzione rispetto all’annosa vicenda della mancata apertura.