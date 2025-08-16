100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle, fiocco azzurro: è nato il piccolo Giuseppe Picariello

Gioia grande a Quadrelle per la nascita del piccolo Giuseppe, arrivato a riempire di felicità la vita di mamma Candida Napolitano e papà Pietro Picariello.

Il lieto evento ha portato entusiasmo e commozione anche tra i nonni: da parte paterna Giuseppe Picariello e Pina Miele, da parte materna Salvatore Napolitano e Maria Rosaria D’Apolito, che hanno accolto con amore il nuovo arrivato in famiglia.

Un momento di festa che coinvolge l’intera comunità, che si stringe attorno ai genitori e ai nonni per dare il benvenuto al piccolo Giuseppe e augurargli una vita ricca di salute, sorrisi e serenità.