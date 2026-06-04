Corpus Domini 2026 a Mugnano del Cardinale: il 7 giugno la solenne processione per le vie del paese

MUGNANO DEL CARDINALE – La comunità parrocchiale di Mugnano del Cardinale si prepara a vivere uno dei momenti più significativi dell’anno liturgico con la celebrazione del Corpus Domini, in programma domenica 7 giugno 2026.

La tradizionale e suggestiva processione del Santissimo Sacramento prenderà il via alle ore 17:30 dal Santuario di Santa Filomena, da dove il Sacro Ostensorio attraverserà le principali strade cittadine in un clima di raccoglimento, preghiera e devozione popolare.

Per il terzo anno consecutivo il percorso partirà dal Santuario e farà ritorno nello stesso luogo, toccando diverse arterie del centro abitato. Il corteo religioso attraverserà via Mancini, via Nazionale, via San Silvestro, via Nicola Pistelli, via Luigi Sturzo, via Montessori, via Valle, via Tenente D’Andrea, via Carlucci, per poi rientrare lungo via Nazionale e viale De Lucia fino al Santuario.

Al termine della processione si terrà la solenne celebrazione eucaristica, seguita dalla benedizione del Santissimo Sacramento ai fedeli presenti.

L’appuntamento rappresenta una delle manifestazioni religiose più sentite dalla comunità mugnanese, un momento di fede e condivisione che ogni anno richiama numerosi cittadini, associazioni e confraternite, uniti nel rendere omaggio alla presenza viva di Cristo nell’Eucaristia.

La parrocchia invita tutti i fedeli a partecipare con devozione alla celebrazione e ad addobbare balconi e strade lungo il percorso della processione, contribuendo a rendere ancora più solenne questa importante ricorrenza religiosa.

Corpus Domini a Mugnano del Cardinale: il 7 giugno processione e Santa Messa al Santuario di Santa Filomena.