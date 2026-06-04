U.S. Avellino. Al via la campagna abbonamenti per la stagione 2026-27

Prenderà il via lunedì 8 giugno, alle ore 15:00 la campagna abbonamenti BRANCO 2026/2027.

L’abbonamento sarà valido per tutte le 19 partite casalinghe dell’U.S.Avellino nel campionato 2026/2027 di Serie BKT.

PREZZI

Curva Sud

Intero € 210

Ridotto € 180

Under 14 € 140

Tribuna Terminio

Intero € 320

Ridotto € 280

Under 14 € 210

Tribuna Montevergine Settori A-B/D-E

Intero € 450

Ridotto € 390

Under 14 € 300

FASI

La campagna abbonamenti sarà suddivisa in due fasi:

FASE PRELAZIONE

Da lunedì 8 a sabato 20 giugno, sarà riservato diritto di prelazione ai possessori di Fidelity Card “Branco” della stagione sportiva 2025/2026.

In Tribuna Montevergine la prelazione sul vecchio posto della stagione 2025/2026 è garantita esclusivamente presso la biglietteria dello Stadio Partenio.

FASE VENDITA LIBERA

Da lunedì 22 giugno avrà inizio la vendita libera. Tale fase si concluderà mercoledì 22 luglio.

RIDUZIONI

Gli abbonamenti ridotti riguarderanno le seguenti categorie:

Over 65 – Nati prima del 31/12/1961

Ragazzi – Nati dal 01/01/2008 al 31/12/2011

Famiglie

Donne

Gli abbonamenti Under 14 saranno riservati ai bambini nati a partire dal 01/01/2012.

I nuclei familiari composti da almeno 3 persone avranno diritto al prezzo “ridotto famiglia” per ogni tessera richiesta (ad es.: padre, madre e un figlio sottoscriveranno 3 abbonamenti con riduzione; un genitore e 3 figli avranno diritto a 4 abbonamenti con riduzione). Nel caso in cui uno dei figli dovesse essere under 14 avrà diritto al proprio ridotto.

I ridotti famiglia potranno essere richiesti esclusivamente presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi con annessa certificazione idonea e recente (stato di famiglia).

I bambini nati a partire dal 01/01/2021 avranno libero accesso allo stadio.

DOVE SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO

L’abbonamento potrà essere sottoscritto presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi, nei punti vendita autorizzati Go2 sull’intero territorio nazionale e online sui siti www.go2.it o www.boxol.it

CONDIZIONI DI ACQUISTO E UTILIZZO ABBONAMENTO

L’acquisto dell’abbonamento comporta, da parte del titolare, l’accettazione integrale delle CGV (Condizioni generali di vendita), nonché del “Regolamento d’uso” previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti sportivi e, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., del “Codice di Condotta” che il titolare potrà consultare presso i punti vendita ufficiali, in corrispondenza degli ingressi allo Stadio o visitando il sito internet ufficiale della Società.

Il richiedente si impegna a rispettare il “Regolamento d’Uso” e il “Codice di Condotta” e prende atto ed accetta che, in caso di violazione, l’U.S.Avellino potrà revocare e/o sospendere l’abbonamento per un periodo determinato così come vietare la sottoscrizione di un nuovo abbonamento.

ORARI BIGLIETTERIA

La biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi, nel periodo che andrà dall’8 al 20 giugno, osarà aperta dal lunedì al venerdì osservando i seguenti orari di apertura:

Mattina: 10:00 – 13:00

Pomeriggio: 15:00 – 19:00