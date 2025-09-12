Avellino ricorda i bombardamenti del 1943: memoria e pace al centro delle celebrazioni

AVELLINO – Domenica 14 settembre 2025, la città di Avellino si raccoglierà per commemorare l’anniversario dei bombardamenti del 1943, una delle pagine più drammatiche della sua storia. L’iniziativa, promossa dal Comune con il titolo “Ricordare la Guerra per Affermare la Pace”, vuole unire memoria storica e impegno civile, trasformando il ricordo in un’occasione di riflessione collettiva.

Il programma prenderà il via alle 17.00 in Piazza del Popolo con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, seguita alle 17.30 dalla commemorazione al Monumento ai Marinai.

Alle 18.00, nei Giardini Antonio Di Nunno di Piazza Kennedy, presso la Casetta di Vetro, sarà proiettato il documentario “Avellino ’43” di A. Montefusco, G. Del Sorbo e R. Giordano, realizzato per mantenere viva la memoria della distruzione e del dolore vissuto dalla città durante il secondo conflitto mondiale.

La serata sarà arricchita dagli interventi istituzionali di:

Giuliana Perrotta , Commissario Prefettizio di Avellino;

S.E. Arturo Aiello , Vescovo di Avellino;

Ermanno Battista, del Centro di Ricerca Guido Dorso.

Un appuntamento che non vuole soltanto onorare le vittime dei bombardamenti, ma anche lanciare un messaggio forte e attuale: la memoria della guerra deve diventare fondamento per costruire pace, convivenza e solidarietà tra i popoli.

La cittadinanza è invitata a partecipare.