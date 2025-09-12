Calcio Serie B, 3a giornata. Avellino bello e vincente, 2-1 al Monza: prodezza di Russo

di Lucio Ianniciello

L’Avellino ritorna alla vittoria in Serie B, ne fa le spese il Monza, sconfitto dall’autorete di Azzi e dalla meravigliosa prodezza di Russo. Il gol di Alvarez ha fissato il risultato sul 2-1.

Biancolino cambia, 3-4-1-2 con Enrici braccetto di destra, Missori e Milani esterni, capitan Palmiero al rientro, in attacco Insigne a sostegno di Biasci e Crespi. Pesantissime le assenze nel reparto offensivo che rispondono al nome di Tutino, Favilli e Patierno. Anche il Monza con la difesa a tre, Galazzi e Caprari dietro la punta Dany Mota. Comincia bene l’Avellino ma al 19′ Iannarilli non esce benissimo e Caprari tira alto sulla traversa. La risposta dei lupi è un cross di Missori per Crespi che non riesce a inquadrare la porta. Salgono i giri del motore avellinese, Biasci serve Crespi, bravissimo l’ex Izzo a metterci una pezza provvidenziale. Dal conseguente corner di Sounas, e’ l’autogol di Azzi a far esplodere il Partenio Lombardi. Biancoverdi in vantaggio. Il Monza accusa il colpo e rischia su un’iniziativa di Missori, prima supera Lucchesi e poi spara un missile in diagonale, a lato. Sipario sul primo tempo con una conclusione fuori misura di Insigne.

Al 48′ è black out al Partenio, un calo delle luci prontamente ripristinato. Si fa vedere il Monza, Iannarilli è bravo su Azzi e poi gol annullato a Birindelli per spinta su Sounas. Biancolino inserisce Besaggio, Palumbo, Kumi e Russo dopo i primi due cambi di Bianco che buttava nella mischia Ciurria e Alvarez. All’83’ Izzo conclude, c’e’ Simic a respingere. Intanto esce Milani per Cancellotti. All’86’ è apoteosi al Partenio Lombardi, rovesciata spettacolare di Russo dopo il rinvio di Izzo per il 2-0 irpino. Sei i minuti di recupero, al 91′ accorcia il Monza con Alvarez ma la festa non viene rovinata. Festa e applausi per tutti.