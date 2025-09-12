Avellino, ordinanza anti-alcol per le partite al “Partenio-Lombardi”: stop a vetro e lattine

In vista dell’avvio del campionato di Serie B 2025/2026, che si disputerà allo stadio comunale “Partenio-Lombardi” con la presenza del pubblico, il Comune di Avellino ha adottato nuove misure di sicurezza volte a garantire ordine e incolumità durante le manifestazioni sportive.

Con un’ordinanza firmata dal Commissario Straordinario, è stato disposto il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, nonché di bevande in bottiglie di vetro o in lattina, a partire da tre ore prima dell’inizio delle partite e fino a un’ora dopo la conclusione.

L’area interessata dal divieto

Il provvedimento riguarda tutti gli esercizi commerciali, i circoli privati e i venditori ambulanti situati all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade: via De Gasperi, via Annarumma, rotatoria Amoretta, via Tino, via Zoccolari, via Greco, via Scandone, via Don Giovanni Festa, oltre ai punti ristoro eventualmente attivi all’interno dello stadio.

È fatta eccezione per la somministrazione al banco o al tavolo, che resta consentita.

Sicurezza e prevenzione

La decisione nasce dalle linee indicate dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e ribadite durante il tavolo tecnico convocato in Questura, con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza, vandalismo o situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Sanzioni

Chi non rispetterà l’ordinanza sarà soggetto a una sanzione amministrativa compresa tra 25 e 500 euro. In caso di recidiva, oltre alla multa, scatterà anche la sospensione dell’autorizzazione commerciale.

Esecuzione e controlli

L’attuazione del provvedimento sarà affidata alla Polizia Municipale e alle forze dell’ordine presenti sul territorio. L’ordinanza è stata trasmessa alla Questura, alla Prefettura, ai comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Comunicazione ai cittadini

Il documento sarà pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Avellino e diffuso attraverso i canali ufficiali dell’Ente e gli organi di informazione, così da raggiungere l’intera cittadinanza e gli operatori economici interessati.