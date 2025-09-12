Il Questore di Napoli ha adottato 23 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive

Il Questore di Napoli ha adottato 23 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), di cui 7 aggravati poiché già destinatari dello stesso provvedimento, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, per periodi di 5 e 6 anni, nei confronti di altrettanti soggetti di età compresa tra 17 e i 49 anni.
Nello specifico, al termine dell’incontro di calcio Turris-Sorrento dello scorso 26 gennaio, disputatosi presso lo stadio “A. Liguori” di Torre del Greco, i predetti hanno preso parte ad una rissa che ha visto contrapporsi tifosi appartenenti a due frange del tifo organizzato della locale squadra di calcio.
Nello specifico, i supporter locali, travisati, armati di cinghie e caschi, si sono fronteggiati nei pressi di un esercizio commerciale del corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco utilizzando, altresì, suppellettili, tavoli e sedie dello stesso provocando diversi danni e creando un grave pericolo per la pubblica incolumità nonchè per l’ordine e la sicurezza pubblica.