Avellino – Oggi l’onorevole Rotondi incontra la stampa: focus sulle proposte della Democrazia Cristiana

Avellino, 25 ottobre 2025 – Questo pomeriggio, alle ore 17:00, presso il Bar Nael di Piazza Libertà, si terrà un importante incontro pubblico con l’onorevole Gianfranco Rotondi, leader della Democrazia Cristiana, che sarà affiancato dai candidati della lista “Democrazia Cristiana con Rotondi”.

L’appuntamento rappresenta un momento significativo nel percorso politico del movimento, in vista delle prossime scadenze elettorali, e offrirà l’occasione per illustrare le principali proposte programmatiche e le iniziative territoriali che la lista intende promuovere nei prossimi mesi.

L’incontro con la stampa e con i cittadini di Avellino sarà anche un momento di confronto diretto sui temi centrali della campagna: valori cattolico-democratici, rilancio economico, attenzione al Mezzogiorno e partecipazione civica.

Rotondi, figura storica della politica italiana e già ministro della Repubblica, ha ribadito in più occasioni la necessità di una Democrazia Cristiana rinnovata, capace di interpretare le sfide del presente senza dimenticare le proprie radici.

L’appuntamento di oggi segna dunque un nuovo passo nel percorso di radicamento della DC in Irpinia, con l’obiettivo di consolidare la presenza sul territorio e rilanciare una proposta politica ispirata ai valori della tradizione, ma orientata al futuro.