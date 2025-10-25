Allerta meteo gialla in Campania: temporali e rischio idrogeologico su tutta la regione

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello Giallo per temporali, valida dalle ore 20 di sabato 25 ottobre fino alle 20 di domenica 26 ottobre, su tutto il territorio regionale.

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale della Protezione Civile, sono previste precipitazioni diffuse, da locali a sparse, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, anche intenso in alcune aree.

Rischio idrogeologico: allagamenti e frane tra gli scenari possibili

L’avviso segnala la possibilità di fenomeni di dissesto idrogeologico legati alle piogge: si raccomanda massima attenzione per allagamenti di locali interrati e pianeggianti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento superficiale delle acque sulle strade, caduta di massi e frane.

In particolare, nelle aree interne e collinari, le piogge potrebbero determinare smottamenti e ruscellamenti con conseguenti disagi alla viabilità.

Attivati i piani comunali di Protezione Civile

La Regione ha invitato tutti i Comuni campani ad attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e a mettere in atto tutte le misure preventive, sia strutturali che organizzative, previste dai piani comunali di protezione civile.

Si raccomanda inoltre di monitorare la stabilità del verde pubblico e privato e di prestare attenzione alle aree a rischio frana o esondazione.

Raccomandazioni alla cittadinanza

La Protezione Civile invita i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari, evitare sottopassi e zone a rischio allagamento, e a non sostare vicino a corsi d’acqua, alberi o pendii instabili durante le precipitazioni.

L’allerta, di livello Giallo, indica una situazione di ordinaria criticità, ma non per questo da sottovalutare. L’evoluzione delle condizioni meteorologiche sarà costantemente monitorata e, se necessario, la Protezione Civile potrà emettere ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.