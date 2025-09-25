Concerto di Franco Ricciardi: Sant’Anastasia blindata tra divieti e modifiche alla viabilità

In vista del concerto dell’artista Franco Ricciardi, in programma sabato 27 settembre 2025 nella frazione di Madonna dell’Arco, il Comune di Sant’Anastasia ha emanato due ordinanze (n. 35/2025 e n. 82/2025) per garantire sicurezza pubblica e ordine durante l’evento.

Divieto di vendita e consumo di bevande in vetro e lattina

Dalle ore 19:00 di sabato 27 settembre fino alle ore 6:00 di domenica 28 settembre, è vietata la vendita e il consumo di alcolici e di bevande in bottiglie di vetro, lattine, contenitori in plastica rigida o tetrapak all’interno dell’area interdetta alla circolazione veicolare.

Il divieto riguarda:
• esercizi pubblici e commerciali;
• attività di somministrazione e distributori automatici;
• ambulanti e vendita al dettaglio.

È inoltre vietato introdurre bottiglie in vetro o lattine anche per chi accede a piedi all’interno dell’area del concerto.
In caso di reiterate violazioni da parte dei titolari di attività, è prevista la sospensione dell’esercizio per almeno 3 giorni.

Modifiche alla circolazione stradale

Con l’ordinanza n. 82/2025 sono state disposte le seguenti misure:

Divieto di sosta
• dalle ore 06:00 del 26/09 alle ore 08:00 del 28/09 in via Madonna dell’Arco (dal civico 199 al civico 217);
• dalle ore 16:00 del 27/09 alle ore 06:00 del 28/09 in Piazza Madonna dell’Arco (parcheggio comunale) e nell’area adiacente alla Biblioteca Comunale;
• dalle ore 19:00 del 27/09 alle ore 01:00 del 28/09 in via Madonna dell’Arco (da via Padre Raimondo Sorrentino a via Emilio Merone).

Interdizione al traffico veicolare
• dalle ore 20:30 del 27/09 alle ore 01:00 del 28/09 in:
• via Madonna dell’Arco (da via Emilio Merone a via A. Gramsci);
• via Romani (da via Madonna dell’Arco a via Sandro Pertini).

Aree di parcheggio consigliate
• Area Boschetto, per chi proviene da Napoli o Pomigliano d’Arco;
• Via Emilio Merone (piazza del Lavoro), per chi proviene da Somma Vesuviana.