Avellino, centrodestra in campo con Laura Nargi: l’annuncio di D’Agostino

Il centrodestra accelera in vista delle prossime elezioni ad Avellino e scioglie le riserve sul candidato: sarà Laura Nargi a guidare la coalizione. L’annuncio arriva dal segretario provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio D’Agostino.

«Dobbiamo completare le liste e i tempi sono quelli che sono. Tra oggi e domani ci riuniamo per chiudere anche con gli alleati», ha dichiarato D’Agostino, sottolineando la necessità di accelerare il confronto interno per definire in tempi brevi l’assetto definitivo della coalizione.

La scelta di Laura Nargi rappresenta un passaggio chiave nella strategia del centrodestra, che punta a presentarsi compatto all’appuntamento elettorale. Restano ora da definire gli ultimi dettagli sulle liste e sugli accordi con le forze alleate, in un quadro politico ancora in evoluzione.

Le prossime ore saranno decisive per completare il perimetro della coalizione e avviare ufficialmente la campagna elettorale, con l’obiettivo di consolidare il consenso e offrire un’alternativa all’attuale amministrazione cittadina.