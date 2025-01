AVELLINO. Centro per l’Autismo: finalmente una buona notizia, deliberata la procedura per l’affidamento in gestione

Centro per l’Autismo finalmente una buona notizia:” La A.S.L. di Avellino ha finalmente deliberato la procedura per l’affidamento in gestione dei centri di S. Angelo e Avellino per il trattamento dell’autismo.

Con grande soddisfazione possiamo affermare e dare notizia alle famiglie, dichiara il M.I.D. coordinato da Giovanni Esposito, che l’A.S.L. di Avellino guidata dal manager Mario Nicola Ferrante ha deliberato e pubblicato all’albo pretorio consultabile dal sito dell’Azienda Sanitaria Locale la procedura aperta per l’affidamento in gestione dei Centri Semiresidenziali di S. Angelo dei Lombardi e di Avellino per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nell’adolescenza e giovani adulti e per la realizzazione dei trattamenti in ambulatorio e nei contesti di vita, nonchè la procedura anche di nomina anche di un R.U.P. indicato e scelto dalla stessa direzione dell’A.S.L. per l’affidamento in gestione delle strutture.

Da questo provvedimento deliberato dall’A.S.L. di Avellino in conclusione possiamo affermare che via via si sta finalmente realizzando il sogno tanto atteso di tante famiglie, le quali da oltre vent’anni attendono l’apertura di questo centro e indispensabile a garantire e soddisfare trattamenti ad almeno venti soggetti affetti dai disturbi dello spettro autistico della nostra comunità.

L’auspicio è che si faccia presto per concludere e ultimare anche i lavori di adeguamento della struttura a causa di infiltrazioni d’acqua e umidità che hanno interessato le pareti e che si faccia presto a consegnare tutta la documentazione dal Comune all’A.S.L. che ne ha fatto richiesta sull’agibilità della struttura di Valle.