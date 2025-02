Avellino, auto in fiamme in via Annarumma: conducente in salvo

Intorno alle ore 18:00 di oggi, 25 febbraio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Annarumma, alla periferia della città, per domare un incendio che ha coinvolto un’autovettura in transito. Il conducente, un uomo di 67 anni originario di Monteforte Irpino, ha notato del fumo e delle fiamme fuoriuscire dal cruscotto e, riuscendo a scendere in tempo, è riuscito a mettersi in salvo. L’auto, priva di controllo, ha poi terminato la sua corsa contro un’auto in sosta, causando lievi danni. Le fiamme che avvolgevano il veicolo sono state prontamente spente, mentre l’area e i veicoli coinvolti sono stati messi in sicurezza. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso.