Salerno, nasce la Scuola Elementare “Amleto De Silva”

SALERNO, 9 settembre 2025 – È prevista per sabato 13 settembre alle ore 11.30, nei locali di via Davide Galdi 10, a Salerno – sede dell’Associazione di promozione sociale Marea – la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto Scuola Elementare “Amleto De Silva”. Un laboratorio di scrittura creativa, con appuntamento settimanale, che si avvarrà del supplemento di workshop, incontri con giornalisti, editori e traduttori. Il corso, in memoria dello scrittore prematuramente scomparso lo scorso dicembre, sarà introdotto e illustrato da Marco Ciriello, scrittore e giornalista, Paolo Battista, referente dell’associazione Marea e Carolina De Silva, figlia dello scrittore.

Le lezioni, che si terranno ogni sabato mattina sempre nei locali di Marea, inizieranno il 4 ottobre 2025 e saranno condotte da un corpo docenti stabile, composto da Marco Ciriello (letteratura), Elio Di Pace (critica cinematografica), Angelo Pastore (sceneggiatura) e Bianca Fenizia (narrazione e fiaba).

In occasione dell’introduzione al corso, verranno delineate e calendarizzate le future iniziative in ricordo di Amleto De Silva. Scrittore e vignettista, vincitore insieme a Sara Migneco nel 2000 del premio Satira Politica di Forte dei Marmi, segna il suo esordio con le vignette per Cuore e poi Smemoranda, successivamente si fa conoscere e apprezzare per i suoi libri, tra gli ultimi: Stronzology. Gnoseologia della dipendenza dagli stronzi, I 10 nuovi peggio. Sociologia della scemità, L’esemplare vicenda di Augusto Germano Poncarè, Il pugilatore. Viaggio intorno a Sonny Liston, Bocca mia mangia confetti e Una banda di scemi.

Inoltre, è stato autore teatrale per Enrico Montesano e ha curato, insieme alle rubriche per TvZap e Ilmiolibro.it, il blog amlo.it.

Presso la sede di Marea, negli ultimi anni, ha tenuto varie edizioni del corso di scrittura creativa, motivo per cui si è reso necessario l’impegno del corpo docenti e dell’associazione per non far cessare il progetto in via Davide Galdi. La Scuola Elementare “Amleto De Silva” sarà uno spazio di confronto, nel rispetto di tutti, senza distinzioni di età e studi precedenti, con particolare attenzione a non transigere sul conformismo. Perché l’autenticità del punto di vista e la conservazione della propria voce sono sempre stati gli obiettivi finali di Amleto De Silva, prima da artista e poi da insegnante. Sarà un percorso collettivo trasversale: ascolto, confronto e pratica personale. E non potendo garantire né volere una classe di King o di Bianciardi, si ribadisce la priorità assoluta dello scrittore che ha creato e ispirato tutto questo: dare vita a una classe di persone