“Orientamento Online Post-Diploma – Il Tuo Domani Inizia Oggi” con Francesco Facchinetti: MIA Academy guida i giovani verso il futuro

MIA Academy, innovativa scuola di formazione professionale, si prepara a ospitare un evento di orientamento post-diploma che promette di essere illuminante e stimolante per i giovani diplomandi. L’appuntamento, intitolato “Orientamento Online Post-Diploma – Il Tuo Domani Inizia Oggi”, si terrà mercoledì 18 dicembre alle ore 18:00 in formato virtuale.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Francesco Facchinetti, figura poliedrica del panorama italiano: DJ, cantautore, conduttore televisivo, imprenditore e agente dello spettacolo. Facchinetti, noto per la sua versatilità e il suo spirito imprenditoriale, porterà la sua esperienza unica nel mondo dello spettacolo e del business, offrendo ai partecipanti una prospettiva preziosa sulle diverse opportunità professionali disponibili oggi.

“Non sono un uomo di talento, ma un visionario,” ha dichiarato Facchinetti in una recente intervista, una frase che risuona perfettamente con lo spirito dell’evento, volto a ispirare i giovani a guardare oltre i percorsi tradizionali e a esplorare nuove possibilità per il loro futuro.

L’Open Day Virtuale si propone di guidare studenti, genitori e docenti attraverso le molteplici opportunità formative e professionali disponibili dopo il diploma. I partecipanti avranno l’opportunità di:

Ricevere consigli pratici per la scelta del percorso post-diploma

Interagire direttamente con esperti del settore e con Francesco Facchinetti

Ottenere strumenti concreti per pianificare il proprio futuro professionale

La presenza di Facchinetti, che ha saputo reinventarsi più volte nel corso della sua carriera, dal mondo della musica a quello dell’imprenditoria digitale, promette di essere particolarmente ispirante per i giovani in cerca di direzione. La sua esperienza come “ricercatore di talenti” potrebbe offrire insight preziosi su come identificare e coltivare le proprie passioni e competenze.

L’evento si inserisce in un momento cruciale per molti studenti, alle prese con decisioni importanti sul loro futuro. MIA Academy, con questo Open Day, si propone di fornire una bussola per orientarsi nel complesso panorama delle opportunità post-diploma, con un occhio particolare all’innovazione e alle nuove professioni emergenti.

Per partecipare all’evento è necessaria la registrazione preventiva:

Studenti: https://hello.miacademy.it/evento-scuole-studenti

Genitori: https://hello.miacademy.it/evento-scuole-genitori

Docenti: https://hello.miacademy.it/evento-scuole-docenti

Un’opportunità da non perdere per tutti i giovani desiderosi di esplorare le infinite possibilità che il futuro ha da offrire, guidati da professionisti del settore e ispirati dall’eclettica carriera di Francesco Facchinetti.