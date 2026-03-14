Vulcano Buono, Peppe Iodice incontra il pubblico: intervista show e anteprima del nuovo film

Un pomeriggio all’insegna della comicità e dell’intrattenimento al Vulcano Buono di Nola. Oggi, sabato 14 marzo alle ore 17:00, in Piazza Capri, il noto comico napoletano Peppe Iodice sarà protagonista di un incontro speciale con il pubblico.

L’evento prevede un’intervista show durante la quale l’artista racconterà curiosità, aneddoti e momenti della sua carriera, alternando battute e racconti in perfetto stile Iodice. L’occasione sarà anche quella di presentare il suo nuovo film “Mi batte il corazon”, condividendo con i presenti retroscena e dettagli legati alla realizzazione della pellicola.

L’ingresso all’evento è gratuito fino ad esaurimento posti, offrendo ai fan la possibilità di incontrare dal vivo uno dei comici più apprezzati del panorama napoletano.

La prima del film al cinema

Gli appuntamenti con Peppe Iodice al Vulcano Buono non si fermano qui. Giovedì 19 marzo alle ore 18:20, presso il The Space Cinema del centro commerciale, si terrà infatti la prima del film “Mi batte il corazon”.

Per l’occasione, lo stesso Iodice sarà presente in sala per salutare il pubblico prima della proiezione, rendendo l’evento ancora più speciale per gli spettatori.

Due appuntamenti quindi tra spettacolo e cinema che promettono risate, incontri con il pubblico e momenti di intrattenimento per tutti gli appassionati della comicità partenopea.