Scontro nel centrodestra: Martusciello attacca Sangiuliano, “Capo dell’opposizione con 11 voti non rappresenta nessuno”

Si accende lo scontro politico nel centrodestra campano. Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, lancia un duro affondo contro Gennaro Sangiuliano, esponente di Fratelli d’Italia, contestando apertamente il ruolo di capo dell’opposizione.

Secondo Martusciello, una leadership costruita su un consenso limitato non può avere un reale peso politico.

L’attacco di Martusciello

“Capo dell’opposizione con solo 11 voti? Facciano pure – ha dichiarato Martusciello – ma francamente non significherà nulla, perché un capo dell’opposizione che rappresenta poco più della metà non rappresenta nessuno”.

Parole che evidenziano le tensioni interne alla coalizione e mettono in discussione la legittimità politica della designazione.

Il nodo delle nomine

Martusciello ha poi chiarito la posizione di Forza Italia, ponendo una condizione precisa per eventuali scelte condivise.

“O ci saranno criteri meritocratici – ha spiegato – oppure Forza Italia non parteciperà ad alcuna designazione e non si farà rappresentare da nessuno”.

Frizioni nel centrodestra

Le dichiarazioni del coordinatore azzurro aprono dunque un nuovo fronte di confronto all’interno del centrodestra, dove restano aperti diversi nodi legati alla rappresentanza e agli equilibri tra i partiti della coalizione.

Il duro botta e risposta lascia intravedere un clima politico tutt’altro che disteso, con Forza Italia pronta a sfilarsi dalle scelte condivise se non verranno rispettati, come sottolineato da Martusciello, criteri considerati equi e meritocratici.