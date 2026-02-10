Vulcano Buono, nuova apertura: arriva il supermercato Piccolo con annesso bistrot

NOLA — Novità in arrivo al centro commerciale Vulcano Buono, dove venerdì 27 febbraio 2026 aprirà ufficialmente il nuovo supermercato Piccolo, ampliando l’offerta commerciale e i servizi a disposizione dei visitatori della struttura.

Il punto vendita sarà situato all’ingresso Positano, al piano terra, e proporrà un assortimento completo di prodotti alimentari e articoli per la spesa quotidiana, puntando su qualità, convenienza e ampia scelta. L’apertura rientra nel progetto di potenziamento dell’offerta del centro commerciale, con l’obiettivo di rendere sempre più completa l’esperienza dei clienti.

Accanto al supermercato sarà inaugurato anche il Bistrò Piccolo, uno spazio dedicato alla ristorazione veloce con proposte gastronomiche fresche e piatti pronti pensati per chi desidera concedersi una pausa durante lo shopping o consumare un pasto rapido senza rinunciare alla qualità.

Con questa nuova apertura, il Vulcano Buono arricchisce ulteriormente la propria rete di servizi, offrendo ai visitatori un punto di riferimento aggiuntivo per la spesa e la ristorazione, in un’area facilmente accessibile e integrata con i principali percorsi interni del complesso commerciale.