Pompei dedica una strada alla Contessa Marianna De Fusco, cofondatrice della città moderna(foto)

POMPEI — Una nuova strada della città porta da ieri il nome della Contessa Marianna De Fusco, figura centrale nella storia religiosa e civile di Pompei e consorte del Beato Bartolo Longo, con il quale contribuì alla fondazione della città moderna e alla diffusione della devozione del Santo Rosario.

La cerimonia di intitolazione, svoltasi il 9 febbraio, ha visto la partecipazione dell’arcivescovo di Pompei monsignor Tommaso Caputo, del sindaco facente funzioni Andreina Esposito, del presidente del Consiglio comunale Giuseppe La Marca, della consigliera Pina Piedepalumbo, dell’assessore Catello Raimo e della dirigente del liceo “Pascal” Filomena Zamboli. Presente anche Marisa Castelluccio Russo, pronipote della Contessa, che ha espresso la gratitudine della famiglia per il riconoscimento pubblico dedicato alla sua memoria.

Nel corso dell’iniziativa, monsignor Caputo ha sottolineato il valore simbolico dell’intitolazione, ricordando come la memoria di figure esemplari possa rappresentare uno stimolo per le nuove generazioni. L’arcivescovo ha evidenziato inoltre la coincidenza significativa della data della cerimonia con l’anniversario della morte della Contessa, avvenuta il 9 febbraio 1924, e il legame ideale della nuova strada con Piazza Bartolo Longo, a testimonianza dell’unione spirituale e dell’impegno condiviso dei due coniugi nelle opere di evangelizzazione e assistenza ai più fragili.

Il sindaco facente funzioni Andreina Esposito ha ricordato il ruolo del compianto sindaco Carmine Lo Sapio, che aveva avviato l’iter amministrativo per l’intitolazione, sottolineando come l’iniziativa rappresenti un atto di riconoscenza verso una donna che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo sociale e religioso della città.

L’intitolazione della strada alla Contessa Marianna De Fusco si inserisce così in un percorso di valorizzazione della memoria storica locale, volto a mantenere vivo il ricordo delle personalità che hanno segnato la nascita e la crescita di Pompei moderna.