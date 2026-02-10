Moschiano, momento di preghiera per gli ammalati nella Giornata Mondiale del Malato

In occasione della XXXIV Giornata Mondiale del Malato, la comunità parrocchiale di Moschiano si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità e condivisione dedicato alle persone sofferenti e alle loro famiglie.

Domani, mercoledì 11 febbraio, alle ore 19.00, nella chiesa parrocchiale del paese si terrà una celebrazione di preghiera speciale rivolta agli ammalati, con l’intento di offrire conforto spirituale, vicinanza e sostegno a quanti attraversano momenti di difficoltà legati alla salute.

Durante la funzione religiosa, per chi ne farà richiesta, sarà inoltre amministrato il sacramento dell’Unzione degli infermi, segno di speranza e di affidamento nella fede, che la tradizione della Chiesa propone come gesto di consolazione e di accompagnamento per le persone malate o anziane.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di partecipazione comunitaria e di solidarietà, invitando fedeli, familiari e volontari a condividere un momento di raccoglimento che richiama i valori della cura, della compassione e dell’attenzione verso i più fragili.