Volontariato e Tradizione: La Pulizia Annuale della Vasca di Summonte

Come ogni anno, un gruppo di volontari del Baianese si è riunito per ferragosto al campo San Giovanni, per la tradizionale pulizia della vasca di Summonte. Questo rito è ormai consolidato e attira sempre più partecipanti, grazie alla dedizione e all’amore per il territorio che accomuna i volontari.

La vasca, che si trova in una posizione incantevole sul monte, raccoglie l’acqua proveniente dai monti di Avella. Grazie agli sforzi dei volontari, la vasca è tornata a splendere, tanto da sembrare una vera e propria piscina. Questo lavoro non solo garantisce un’acqua pulita e sicura, ma attira anche numerosi visitatori che, sapendo della pulizia effettuata, scelgono di trascorrere il loro tempo libero in questo splendido angolo di natura.

Quest’anno, la serata ha avuto un tocco speciale con l’arrivo di amici dalla costituenda sottosezione di Avella aderente al CAI di Avellino , che si sono uniti per osservare le stelle cadenti. È stato un momento magico, arricchito dalla presenza di tante persone che, come ogni anno, sono venute a godere della bellezza del luogo e della compagnia.