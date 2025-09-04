Visciano, stop all’acqua nella notte tra giovedì e venerdì

Visciano (Napoli) – Disagi in vista per i residenti di Visciano: Gori ha annunciato la sospensione dell’erogazione idrica su tutto il territorio comunale dalle 22:00 di giovedì 4 settembre alle 5:00 di venerdì 5 settembre 2025.
L’intervento si rende necessario per consentire i lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete e la condotta di alimentazione. Durante le ore di chiusura potranno verificarsi mancanze d’acqua o abbassamenti della pressione idrica in tutte le utenze domestiche e commerciali.
La società avverte inoltre che, al momento della riattivazione del servizio, non si escludono fenomeni temporanei di torbidità dell’acqua, che dovrebbero risolversi rapidamente lasciando scorrere i rubinetti per alcuni minuti.
“Ci scusiamo per il disagio”, fa sapere Gori, ribadendo che l’intervento rientra nel programma di manutenzione e potenziamento della rete a tutela della risorsa idrica.