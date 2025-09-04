Tufino, entusiasmo e nuove idee: la Pro Loco si rinnova con i giovani

Tufino (Napoli) – Un’assemblea partecipata e carica di entusiasmo ha segnato ieri sera un nuovo inizio per la Pro Loco Tufino. L’incontro degli associati, come dichiarato dall’organizzazione in un post su Facebook, ha rappresentato un momento di confronto e progettazione per il futuro.

«Abbiamo gettato le basi per una Pro Loco solida, giovane e dinamica ,si legge nella nota . Un gruppo di ragazzi con obiettivi chiari e tanta voglia di fare, pronti a portare avanti tradizioni, cultura ed eventi del nostro territorio».

La nuova squadra guarda con fiducia al futuro, con l’intenzione di coniugare tradizione e innovazione, puntando a rafforzare il senso di comunità e a valorizzare le radici culturali di Tufino. «Il percorso è appena iniziato conclude il post ma siamo pronti a costruire insieme qualcosa di davvero speciale».