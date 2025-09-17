Visciano si tinge di rosa: arriva il Giro Mediterraneo!

Avviso ai cittadini di Visciano: gara ciclistica “Mediterraneo in Rosa”
Il Comune di Visciano informa che venerdì 19 settembre 2025 il territorio sarà interessato dal passaggio della competizione ciclistica “Giro Mediterraneo in Rosa”.
Dettagli sulla viabilità
• Orario previsto del passaggio: tra le 15:00 e le 16:00
• Chiusura al traffico: a partire dalle 14:00 fino al transito dell’auto di fine gara
• Divieto di sosta con rimozione forzata: lungo tutte le strade coinvolte
Strade interessate dal percorso
• Via Verdi
• Via Bellini
• Via Mascagni
• Via Po’
• Via XXIV Maggio
• Via Tevere
• Via Generale D’Elia
• Via Volturno
• Corso Umberto I
• Via Giacomo Sirignano
• Corso del Carpine
• Piazza P. Arturo D’Onofrio
Indicazioni per i cittadini
Si raccomanda di rimuovere preventivamente i veicoli parcheggiati lungo le strade indicate per garantire la sicurezza degli atleti e il corretto svolgimento della manifestazione.
L’evento rappresenta un momento di grande visibilità e orgoglio per la comunità, ed è richiesta la collaborazione di tutti i cittadini nel rispetto delle disposizioni.