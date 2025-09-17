Avella si prepara alla Festa di Santa Candida: modifiche alla viabilità per i festeggiamenti

AVELLA – La città si appresta a vivere uno degli appuntamenti più significativi del calendario religioso e civile: i festeggiamenti in onore di Santa Candida Puella, la martire cristiana venerata come simbolo di purezza e testimonianza di fede.

In vista delle celebrazioni, il Comune ha emanato l’ordinanza dirigenziale n. 45/2025, con la quale si dispone la regolamentazione temporanea della circolazione stradale per la giornata di sabato 20 settembre 2025.

Le disposizioni di viabilità

L’ordinanza prevede divieti di transito e di sosta in diverse strade del centro cittadino negli orari indicati. Le misure hanno l’obiettivo di garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni e la sicurezza dei fedeli, che in gran numero parteciperanno alle messe solenni e alla tradizionale processione. L’elenco completo delle vie interessate e delle fasce orarie è consultabile sull’Albo Pretorio del Comune di Avella.

Una festa di fede e tradizione

La Festa di Santa Candida non è soltanto un evento religioso, ma un momento di forte identità collettiva per la comunità avellana. La devozione alla giovane martire cristiana richiama ogni anno centinaia di fedeli, che vedono in lei un modello di coraggio e fedeltà ai valori evangelici. Le celebrazioni prevedono appuntamenti liturgici, momenti di preghiera comunitaria e la solenne processione che attraverserà le vie del centro storico illuminate a festa.

Il valore simbolico

Santa Candida, detta Puella per sottolinearne la giovane età al momento del martirio, incarna la purezza e la fermezza della fede. Il suo culto, profondamente radicato nella tradizione locale, è divenuto nel tempo patrimonio condiviso della comunità e occasione di incontro per i cittadini e i numerosi visitatori che giungono dai comuni vicini.

Invito alla collaborazione

Le autorità comunali invitano i cittadini a rispettare le disposizioni sulla viabilità, ricordando che la collaborazione di tutti è fondamentale per consentire lo svolgimento ordinato e sereno delle celebrazioni.

La Festa di Santa Candida si conferma così come un appuntamento che intreccia spiritualità, storia e tradizione popolare, restituendo alla città di Avella un ruolo centrale nella devozione religiosa del territorio.