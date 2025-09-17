Dal sogno alla sfida: la ferrovia Avellino-Napoli al centro del dibattito

AVELLINO – Quale futuro per il Baianese alla luce del progetto ferroviario che punta a collegare Avellino con Napoli? La domanda sarà al centro dell’incontro pubblico promosso da Ance Avellino in programma sabato 20 settembre alle ore 10 presso il Teatro Colosseo di Baiano.

Il dibattito, intitolato “Progetto collegamento ferroviario Napoli-Avellino: quali prospettive per il Baianese?”, vedrà la partecipazione di tecnici, rappresentanti istituzionali e sindaci del territorio. A coordinare i lavori sarà la dottoressa Silvana Acierno, mentre l’illustrazione tecnica del progetto sarà affidata all’architetto Mauro Smith, progettista dell’opera.

Accanto a loro interverrà il presidente di Ance Avellino, Silvio Sarno, per sottolineare il valore strategico dell’iniziativa nel quadro dello sviluppo infrastrutturale dell’Irpinia.

Attesi al confronto i sindaci dei comuni direttamente interessati: Enrico Montanaro (Baiano), Adolfo Alaia (Sperone), Vincenzo Biancardi (Avella), Antonio Colucci (Sirignano), Alessandro Napolitano (Mugnano del Cardinale) e Simone Rozza (Quadrelle).

Invitati anche i consiglieri regionali Vincenzo Alaia, Vincenzo Ciampi, Livio Petitto e Maurizio Petracca, a testimonianza dell’attenzione che il tema sta suscitando non solo a livello locale ma anche nelle sedi istituzionali regionali.

Il progetto di collegamento ferroviario Avellino-Napoli rappresenta da anni una delle questioni più sentite per il territorio, con ricadute attese in termini di mobilità, attrattività economica e qualità della vita. L’appuntamento di Baiano si preannuncia dunque come un passaggio importante nel percorso verso la definizione di scelte infrastrutturali che potrebbero ridisegnare i rapporti tra l’Irpinia e il capoluogo partenopeo.