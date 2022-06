VISCIANO. “Risveglio Civico” trionfa con Trinchese e Franco Acierno il consigliere più votato

Sabatino Trinchese con “Risveglio Civico” vince le elezioni a Visciano superando brillantemente l’avv. Giuseppe Gambardella con “Rinascita Civica” e il dr. Giuseppe La Cerra con “Visciano Libera”. Il consigliere di maggioranza uscente aveva anche l’appoggio del sindaco uscente, Dr. Meo, che ha partecipato attivamente alla campagna elettorale, in lista figura Franco Acierno ancora una volta stravotato come 5 anni fa. Forse ha prevalso la caparbietà di non mollare nella scorsa consiliatura a differenza di altri che per motivi ancora da decifrare sono passati all’opposizione. Una maggioranza che non è andata in crisi e si è scongiurato il commissariamento grazie al supporto di Tony Soviero che dall’opposizione è passato in maggioranza, come si osa dire, “salvando capri e cavolo”. La consiliatura si è conclusa felicemente è adesso si ricomincia proiettando la comunità, dopo la pandemia, verso un quinquennio difficile ma fiduciosi con un opposizione, che certamente farà il proprio dovere di controllare spronando. Nicola Valeri

adsense – Responsive – Post Articolo