Visciano. Rinascita civica contesta l’ordinanza di installazione giostre vicino a casa anziani

Con ordinanza sindacale numero 12 del 13 luglio 2022 si dispone lo spostamento dell’area mercatale nel piazzale Raffaele Sirignano già sindaco di Visciano, per consentire nel piazzale Moscati l’installazione di giostre viaggianti in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria S.S. Consolatrice del Carpinello.

Non abbiamo capito tale spostamento, infatti nell’area dove si è autorizzato questa installazione è presente la casa di riposo Villa del Carpine dove ci sono molti anziani fragili che chiedono di voler stare tranquilli, invece cosa fa l’attuale amministrazione?

Autorizza l’installazione di queste giostre a pochi passi creando frastuono e fastidio per tutto il periodo dei festeggiamenti in un’area di rispetto, come previsto dal vigente Piano Acustico Comunale .

Poveri anzianii che subiranno scelte ambigue dell’attuale amministrazione infatti, da un lato con un’altra ordinanza sempre a firma della stessa persona si vieta la vendita di qualsiasi genere in Corso del Carpine, via don Bruno La Manna, Piazza P. Arturo , dall’altra consente l’installazione di fonti di rumori molesti, tra Villa del Carpine e il Santuario.

Inoltre occorre sottolineare che è stata sbagliata anche la toponomastica delle strade chiamando il piazzale di via Corriole, piazzale Raffaele Montella.

Rinascita Civica