Ripartiamo Rosè, a San Leucio di Caserta, il 21 Luglio, 20,30, alla scoperta delle migliori espressioni di vino rosato.

Secondo appuntamento dell’anno per Ripartiamo Rosè a SanLeucio di Caserta, insieme ai campani un ospite abruzzese.

Secondo appuntamento per questo terzo anno di Ripartiamo Rosè, la kermesse che celebra i vini rosa sulla terrazza all’aperto del Pane e Acqua Bistrot&Cucina a San Leucio di Caserta ( SS Sannitica 83). la nuova data è Giovedì 21 Luglio alle ore 20.30

Questa volta la narrazione in rosa della Campania ospita anche una gradita presenza abruzzese, uno dei territori più vocati al mondo per questa tipologia di vini sempre più apprezzata dai consumatori soprattutto in estate.

Al centro della degustazione e della discussione condotta, come sempre, dal giornalista enogastronomico Carlo Scatozza e dal Sommelier Salvatore Landolfo, ci sarà il gioco degli abbinamenti con la cucina di mare della bella stagione proposta “Live” dallo Chef resident Carmine Maiorano.

Il confronto e dibattito con alcuni dei produttori vitivinicoli presenti renderà l’evento anche un’occasione di crescita per i vignaioli e di approfondimento per i partecipanti. Ad allietare la serata anche gli intermezzi musicali del Maestro Angelo Accarino con chitarra e voce.

In questo secondo appuntamento 2022 in degustazione ci saranno 3 etichette campane: da Carinola, terra del Falerno, il rosato di Bianchini Rossetti, da Pontelatone l’etichetta rosa di Vigne Chigi, dal Sannio, precisamente da Ponte, la Cantina Pietreionne. Dalle Colline Pescaresi dell’ Abruzzo arriva la Cantina Cingilia, protagonista dell’autoctono cerasuolo.

I Vini

SAUTA – Aglianico del Taburno Rosato DOCG (Pietreionne).

1880 Rosato Aglianico – Campania IGP (Bianchini Rossetti)

Rosa Canina Terra di Lavoro IGP Pallagrello Nero Rosato (Vigne Chigi)

Rosato IGT Colline Pescaresi – Cerasuolo (Cantina Cingilia)

La Cena

Antipasto

Insalatina seppie, sedano e noci

Primi

Sformatino di riso al profumo di mare

Paccheri di Gragnano all’amalfitana, pomodoro fresco, basilico e julienne di provola

Secondo

Trancio di baccalà norvegese su pomodoro alla messinese con olive taggiasche e capperi di Pantelleria e colatura di alici di Cetara

Dolce

Pere al vino rosso

Costo 35 € info prenotazioni per max 40 persone 3317422774

Redazione