VISCIANO. Oggi Festa della Madonna  Consolatrice del Carpinello.

Festa della Madonna Consolatrice del Carpinello a Visciano. Si snoderà alle 19 la Processione per la parte nuova della cittadina collinare iniziando dalla Carcarella (Rione Giordano e salita via Milano), si poi proseguirà per via Lancellotti e via Camaldoli, Via Garibaldi e Via Sirignano. Il corteo religioso si dirigerà in Via 24 Maggio e via Tevere. Ritorno al Santuario al Parco del Campanile dove all’imbrunire ci sarà la Messa sul Palco allestito e al termine ritorno al Santuario. Nicola Valeri